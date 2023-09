Inter | Arnautovic ko | si torna sul mercato? Tre nomi buoni tra gli svincolati

(Di domenica 24 settembre 2023) L'infortunio dimette in crisi l'di Inzaghi che ora rischia di avere solo tre attaccanti per tre competizioni. In attesa...

Meno semplice del previsto, meno facile che al derby, ma senza soffrire come in Champions: ci vuole altro che l’Empoli, ultimo in classifica,...

La notizia negativa di oggi in Empoli-Inter è l’infortunio di Arnautovic , che ha costretto la squadra di Inzaghi a chiudere in dieci nel recupero ...

L'infortunio di(dentro per Lautaro), guasta la domenica di Inzaghi e costringe l'a chiudere in 10 contro 11. Ma contro l'Empoli può bastare. @GianniVisnadiCommenta per primo Empoli -0 - 1 Berisha 6,5 : Dimarco ci prova tre volte a batterlo, sulla terza conclusione il portiere ... Luperto 6,5 : concede pochissimo sia a Lautaro che ad. ...

Inter, Vidal attacca gli ex compagni: che bordate a Inzaghi e Arnautovic CalcioMercato.it

Il forcing in pieno recupero avviene con l’Inter in 10 per l’infortunio di Arnautovic. Simone Inzaghi ha effettuato i cinque cambi a propria disposizione. Ma i neroazzurri resistono e vincono con il ...L'allenatore dell'Inter ha poi proseguito: "In due giorni e mezzo abbiamo preparato un'ottima gara. Dovevamo chiuderla prima, con le tantissime occasioni create. Alla fine siamo rimasti in 10 con ...