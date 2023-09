Inter a punteggio pieno | ma senza Arnautovic la coperta si accorcia Basterà?

(Di domenica 24 settembre 2023) Meno semplice del previsto, meno facile che al derby, masoffrire come in Champions: ci vuole altro che l’Empoli, ultimo in classifica,...

E sono cinque. L'rispetta il pronostico, passa in casa dell'ultima in classifica e si mantiene apieno, con un vantaggio sulla più immediata inseguitrice, il Milan strapazzato una settimana fa nel ...Inizia con una sconfitta l'era Andreazzoli a Empoli . All'basta un gioiellino di Dimarco al 51' per conquistare i tre punti, allungare in classifica e restare saldamente in cima apieno. L'unica nota negativa per i nerazzurri è l'infortunio ...

Empoli, 24 set. - (Adnkronos) - Quinta vittoria nelle prime cinque giornate ci campionato per l'Inter che passa 1-0 al Castellani contro l'Empoli. Nerazzurri salgono a 15 punti e allungano in vetta a ...Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo la gara tra Empoli ed Inter. Con il successo in Toscana i nerazzurri restano a punteggio pieno in testa, con 3 punti di vantaggio sul Milan e 5 ...