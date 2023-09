Insegnante 70enne scomparsa ritrovata in ospedale a Roma

(Di domenica 24 settembre 2023) E' stata, è ricoverata in stato confusionale ma sta bene Annarita Rizzo, lasalentina residente adi cui non si avevano più notizie dal 19 settembre, dopo che il suo aereo che l'...

