Indossò la maglietta Auschwitzland al corteo di Predappio | la Cassazione annulla l’assoluzione

(Di domenica 24 settembre 2023) Il processo a Selene Ticchi, ex esponente di Forza Nuova cheuna t-shirt con la scrittadurante il raduno dei ‘nostalgici’ a, è da rifare. Lo ha deciso la Corte dicancellando senza rinvio la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Forlì. La donna era a processo per violazione della legge Mancino ma, come riferisce il Resto del Carlino, secondo la Suprema Corte il fatto è diverso da come contestato dalla procura e dai giudici. Non fu una incitazione alla discriminazione, tramite ostentazione di simboli particolari, inquadrabile come violazione della legge Mancino ma un incitamento fondato sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoa, come da ultimo comma dell’articolo 604 bis del codice penale. A questo punto la procura di Forlì, ...