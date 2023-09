Incomprensibile gesto di Gatti dopo Sassuolo-Juve VIDEO

(Di domenica 24 settembre 2023) Un sabato decisamente complesso, quello di Federico. Il difensore dellasi è reso protagonista di un assurdo autogol nei minuti di recupero della sfida contro ilterminata 4-2 per gli emiliani Golazo dipic.twitter.com/l0KfS5i5GX — Alessandro (@90ordnasselA) September 23, 2023 Nel posta partita a Sky il tecnico Massimiliano Allegri ha difeso il suo calciatore «deve stare sereno, ha 30 partite nella, deve imparare perché questa cose purtroppo capitano» Masi è reso protagonista di un altro episodio, decisamente più spiacevole. Il nervosismo è sfociato in una reazione nei confronti di Matteo Fabris, team manager dei bianconeri.stava nero ok ma spogliatoio spaccato dove ...

Le varie anime della città, ricorda sempre Moggia, reagirono in un modo surreale e, ...minuto di silenzio in memoria di Giorgio Napolitano (e Giovanni Lodetti) sembrano quasi un...Gli uomini di Guardiola hanno provato a complicarsi la vita nella ripresa restando in 10 dopo meno di 1' per colpa di undi reazione di Rodri che ha messo le mani al collo a ...

Orsa Amarena: Imprudente, rattristato e sgomento per gesto ... Regione Abruzzo

Uccisione dell'orsa, Marsilio: «Dolore e rabbia». Sigismondi: «Gesto ... Chiaro Quotidiano

Gli uomini di Guardiola hanno provato a complicarsi la vita nella ripresa restando in 10 dopo meno di 1’ per colpa di un incomprensibile gesto di reazione di Rodri che ha messo le mani al collo a ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...