Incidente tra Vietri e Cava de’ Tirreni | morto diciottenne vietrese

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 24 settembre 2023) Triste domenica per la comunità. Nella notte trasul Mare ede’un ragazzo di 18 anni èin un. Il giovaneA.S. era in moto con un amico minorenne quando ha perso il controllo del mezzo. Ilè finito contro una vettura che procedeva in direzione opposta. Nulla da fare per il centauro originario disul Mare mentre l’amico che era con lui è rimasto illeso. Sul posto i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore e della compagnia di Salerno.