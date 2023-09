Incidente stradale a Pescara | scooterone e automobile si scontrano in via Nazionale Adriatica Nord

Leggi su citypescara

(Di domenica 24 settembre 2023) Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli sono venuti a contatto causando la caduta del motociclista, un uomo di 39 anni, che purtroppo ha avuto la peggio. Immediato l’intervento dei soccorritori: il 118 è prontamente intervenuto sul luogo dell’con un’ambulanza della Misericordia di. Nonostante il violento impatto, fortunatamente il motociclista ha riportato ferite non gravi: un lieve trauma al ginocchio e alcune escoriazioni. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato dichiarato fuori pericolo. L’automobilista al volante della Lancia Delta, invece, non ha riportato ferite ed è rimasto illeso. Sul luogo dell’sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per dirigere il traffico, che ha subito notevoli rallentamenti a causa ...