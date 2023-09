Incidente mortale sulla Flaminia | due morti

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 24 settembre 2023) Roma – Continua a scorrere sangue nelle strade di Roma. Intorno alle 5 di domenica 24 settembre, due auto si sono scontrate: l'impatto è stato fatale per i conducenti delle macchine, due uomini di 58 e 41 anni, che hanno perso la vita sul colpo. Inutili i disperati tentativi di rianimazione dei sanitari, giunti sul posto. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto, attualmente al vaglio della Polizia Locale. La strada, che era stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al km 17, è stata riaperta intorno alle 11, informa l'Anas. Nello specifico, la viabilità era stata interrotta da via Tiberina a via Sacrofano.