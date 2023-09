Incandidabilità | gli Aufiero non ci stanno | la giurisprudenza dice altro

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLo scorso 29 agosto, la Corte di Cassazione ha sancito l’definitiva a carico di Antonio ed Emanuele. Sulla suddetta ordinanza, Antonioha inteso opportuno chiedere un parere al Ministero dell’Interno in merito alla propria posizione di consigliere, nonché capogruppo in consiglio comunale di Terra Nuova, alla luce dell’ordinanza del Tribunale di Locri, datata 30/03/2023, nell’ambito del procedimento N. R.G. 1267/2022. Di seguito la nota: “Verbis brevis, esponiamo l’analoga vicenda giudiziaria. Nel 2018, il Comune di Platì (RC) fu interessato dal provvedimento di scioglimento del consiglio comunale. All’epoca, il sindaco in carica era il medesimo che nel 2020, poi, vincerà di nuovo le elezioni, a seguito del periodo di commissariamento. Il 20 ottobre 2018, viene dichiarato ...