In tilt il sistema di vendita di biglietti di Trenitalia | impossibile comprarne uno

(Di domenica 24 settembre 2023) E' andato inildididi. Un caos in una giornata come quella di domenica Un ' disservizio tecnico ' presso il 'fornitore esterno dei sistemi di prenotazione ...

E' andato inildi vendita di biglietti di Trenitalia . Un caos in una giornata come quella di domenica Un ' disservizio tecnico ' presso il 'fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita di ...commenta E' andato inper un paio d'ore ildi vendita di biglietti di Trenitalia . Un ' disservizio tecnico ' presso il 'fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia' che ha provocato ...

Trenitalia, emergenza biglietti: il sistema in tilt per un guasto ... Il Riformista

Trenitalia, niente biglietti per ore: ripristinato il sistema in tilt per un guasto tecnico TGCOM

E' andato in tilt il sistema di vendita di biglietti di Trenitalia. Un caos in una giornata come quella di domenica ...Il sistema di acquisto dei biglietti in tilt, impossibile comprare biglietti anche nelle stazioni. La nota di Trenitalia che esclude l'attacco hacker ...