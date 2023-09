In Islanda ho trovato la nuova Italia»

Leggi su panorama

(Di domenica 24 settembre 2023) Storia di Michele, architetto romano che non aveva lavoro da noi e ha scelto di emigrare nel grande Nord. E siccome «la vita ti capita mentre la vivi» dice, dopo gli inizi in cui si è arrangiato un po’, oggi ha un’agenzia di viaggi per portare in tour i turisti del Belpaese e viceversa. «Di sé medesimi gli islandesi dicono: se vedi uno che comincia a correre senza sapere dove va, quello è uno di noi. In effetti, sono glini del Polo Nord». Dalla trincea di basalto alta come un grattacielo che si allarga di tre centimetri all’anno, dove c’è l’incontro-scontro della placca continentale europea con quella nordamericana, stilla un’acqua di cristallo a ritmare il racconto di Michele Santucci: 30 anni, da cinque in fuga tra i ghiacci dall’impossibilità di costruirsi una vita non banale in. Anche lui ha iniziato a correre senza sapere bene dove ...