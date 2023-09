In altre parole | il programma di Massimo Gramellini in onda su La7 Le anticipazioni del 24 settembre

Leggi su tpi

(Di domenica 24 settembre 2023) Inè ildiinquesta sera, 242023, alle ore 20.35 su La7. Tanti gli ospiti e i temi da affrontare, in un talk culturale e d’attualità. Una chiave di lettura nuova della realtà che non segue necessariamente la narrazione più scontata e immediata dei fatti, ma si impegna a trovare punti di vista ediverse per raccontare la complessità di ciò che ci circ. Ecco ledi oggi.e ospiti Inalla domenica diventa una sorta di inserto culturale, dovecreerà uno spazio di dialogo sui grandi temi del presente. Ospiti ...