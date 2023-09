Una serata solidale in ricordo del compianto Capitano della Fiorentina. Beneficiaria la Fondazione Cure2Children, impegnata nella cura e nella prevenzione delle malattie oncologiche pediatriche nei ...Il Battibecco è un ristorante immerso nel verde che si trova a pochi minuti dal centro di, un piccolo paesino in provincia di Firenze noto per essere la culla di uno dei piatti ...una...

Impruneta, cena benefica in ricordo di Davide Astori LA NAZIONE

Oltre mille in tavola a Impruneta per la tradizionale cena dei quattro ... LA NAZIONE

Una serata solidale in ricordo del compianto Capitano della Fiorentina. Beneficiaria la Fondazione Cure2Children, impegnata nella cura e nella prevenzione delle malattie oncologiche pediatriche nei Pa ...La tradizionale cena dei rioni di Impruneta ha aperto ufficialmente la Festa dell'Uva. Mille persone hanno partecipato alla serata, con musica live e i quattro colori dei rioni che hanno colorato Piaz ...