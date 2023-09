Impossibile prenotazione e vendita dei biglietti di Trenitalia | in corso un disservizio

(Di domenica 24 settembre 2023) “si scusa per il disagio” si legge nella nota. L’azienda esclude tra le cause un attacco hacker. A causa di untecnico attualmente inpresso il fornitore esterno dei sistemi didi, gli stessi non sono al momento funzionanti. Lo comunicain una nota diramata domenica mattina. “Il malfunzionamento al sistema centrale impatta su tutte le attività di reservation e ticketing. Ladeiin stazione e le biglietterie online di, sul sito e sull’App, non sono funzionanti”. “I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile” rassicura

