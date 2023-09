...sia legale la decisione di Unity di applicare clausole retroattive al propriod'uso: è ...più grandi per fatturato - pensiamo per esempio a colossi del calibro di Pokémon Go e Genshin. ...In presenza di un, invece, il titolare può conservare i dati del cliente per eventuali ...la durata è consigliabile effettuare una valutazione di impatto (" Data protectionassessment "...

PCO lascerà IMPACT a fine contratto World Wrestling

IMPACT: Il contratto di Sami Callihan sarebbe vicino alla scadenza Zona Wrestling

PCO ha comunicato di non proseguire il suo lavoro con IMPACT una volta concluso il proprio contratto. BREAKING NEWS: After speaking with sources very close to the situation, I can confirm that PCO has ...PCO non dovrebbe rinnovare il contratto con IMPACT Wrestling, in scadenza ad ottobre. Un altro addio Manca quasi un mese al prossimo PPV di IMPACT Wrestling, che, dopo i due episodi speciali di ...