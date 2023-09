Imec e Tre Mari | nuova connettività eurasiatica con l’Italia al centro

Leggi su formiche

(Di domenica 24 settembre 2023) Durante il recente vertice del G-20, i leader mondiali hanno svelato i piani per la creazione di una rete ferroviaria che attraversa la regione mediorientale, collegando i porti mediterranei di Israele a quelli del Golfo Persico e del Mar Rosso, con l’India e l’Europa. Se ne è parlato molto, il progetto è noto con l’acronimo “”, e il suo valore supera quello infrastrutturale. Questo ponte commerciale terrestre/ttimo mira infatti a collegare le economie di Europa e India e, per estensione, Asean, Giappone, Corea del Sud, Australia e Taiwan. In sintesi, questo progetto ha il potenziale per ringiovanire in modo significativo le reti ditradizionali attraverso l’Eurasia, secondo il principio guidata statunitense “free and open”. Lo stesso utilizzato come base delle policy nell’Indo Pacifico e sostanziato dallo scontro ...