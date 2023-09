Ilary Blasi | risposta a Noemi Bocchi e Totti | la reazione lascia a bocca aperta

Leggi su rompipallone

(Di domenica 24 settembre 2023) Come in ogni telenovela che si rispetti, anche nella sagasi susseguono nuove puntate. L’ultima, in particolare, vede come protagonista proprio, che ha risposto ironicamente a. Non c’è tregua nella coppia, o meglio, nell’ex coppia fra l’ottavo re di Roma e la showgirl bionda dei nostri tempi per eccellenza. È, infatti, ancora guerrafra Francesco. Quello che agli occhi di tutti, nel lontano 2005, sembrava essere stato il matrimonio del secolo, coronamento di un amore da favola, oggi continua a sgretolarsi a suon di Instagram Stories e di riprese da parte di camera man particolarmente attenti. Non è di certo passata inosservata la vigile inquadratura sugli spalti verso ...