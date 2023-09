Il Tolkien prima del Signore degli Anelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) "Una traduzione può essere un'utile forma di commento". Con una frasetta lasciata a margine di una traduzione abbozzata, abbandonata per anni, forse trascurata, J.R.R., il padre de Lo Hobbit, de Ile de Il Silmarillion, ma anche il cattedratico autore di raffinati studi e versioni in inglese corrente di opere in vernacolo medioevale altrimenti destinate ai soli specialisti, offre una chiave di volta decisiva per tanta della sua produzione letteraria. La frasetta appare a glossa della sua traduzione in inglese moderno del poemetto medioevale Perla, cui mise pionieristicamente mano negli anni 1930-1940. Assieme ad altri due testi medioevali, il lai bretone Sir Orfeo nonché l'arturiano Sir Gawain e il cavaliere verde, forma un trittico ormai canonico della bibliografia ...