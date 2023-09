Il ritorno delle spalline anni ‘80 sulle passerelle di moda autunno 2023-2024

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 settembre 2023) Negli‘80 leerano un must have indossate dalla maggior parteicone della. Quest’anno sembrano essere tornateautunnali riportando un tocco vintage nel mondo della. L’origine e il‘80‘80 photo credits wikipedia L’origine‘80 non ha nulla a che fare con il mondo della. Infatti sono state inventate come protezione per i giocatori di football americano alla fine del XIX secolo. L’introduzione nel settore dellaè avvenuta soltanto a partire dagli ...