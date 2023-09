Il processo del secolo negli Usa | lo Stato contro Google

(Di domenica 24 settembre 2023) Prende il via il più importanteantitrust degli ultimi decenni. A più di 20 anni dalla sconfitta di Microsoft, l’amministrazione Biden porta alla sbarra, accusata di aver «mantenuto illegalmente» la propria posizione di monopolio. La posta in palio è alta e riguarda la piccola barra bianca su cuiha costruito un impero da oltre 1.700 miliardi di dollari (1.590 miliardi di euro). «Questo caso riguarda il futuro di internet e la possibilità che il motore di ricerca disi trovi mai a fronteggiare una concorrenza significativa», ha dichiarato Kenneth Dintzer, a capo del team di legali del dipartimento di Giustizia statunitense, che ha trascinatoin tribunale insieme ai procuratori di 38 Stati. Una battaglia bipartisanL’accusa principale è quella di aver stretto accordi ...

Pistoia, attimi di paura in aula dove si celebrava il processo per le vicende del comando della polizia municipale di Agliana

Dopo la denuncia, la richiesta di processo per sei dirigenti Rai che secondo la Procura di Roma devono rispondere di “stalking” nei confronti della ...

Nell'ambitoper la morte di Loic K sono state condannate cinque persone vicine a Sylla a pene comprese tra i 10 e i 18 anni di prigione. Altri tre imputati sono stati assolti. "Fin dall'...... diventando rapidamente il Paese più armatoContinente. Un riarmo foraggiato dagli Usa, con tecnologie di punta. Uninnescato dalla guerra d'Ucraina e che ha visto anche la medesima ...

Il processo del socio non deve essere sospeso in attesa del ... Eutekne.info

È abnorme l'assoluzione dell'imputato e la contestuale regressione ... Altalex

Il criminologo americano Howard Zehr, considerato tra i primi promotori della giustizia riparativa, spiegò una volta in un’intervista che «siamo molto preoccupati del fatto che le vittime non siano ...L’attore: «Devo la mia popolarità a "Un medico in famiglia". Lino Banfi era fissato con la sua "finta" dieta, di nascosto si faceva portare il suo "vero" pranzo» ...