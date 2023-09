Il patto di sangue quando ero malato | Vasco Rossi | la rivelazione sconvolge i fan

(Di domenica 24 settembre 2023) Tra pochi giorni, su Netflix, arriverà quella che è con tutta probabilità una delle serie più attese di sempre: Supervissuto, cinque puntate tutte dedicate alla vita di. E per la prima volta parlerà anche la moglie Laura. Così, prima dell'uscita, ecco che il Blasco si racconta in una lunga intervista concessa al Venerdì, il settimanale di Repubblica. Un colloquio franco, profondo, in cui si parla di vita, rock, droga e amore.ammette che non avrebbe mai pensato di vivere fino ad oggi e, tracciando un bilancio, dice di essere entusiasta di quanto fatto e di quanto gli è stato concesso. Poi su Laura, la moglie: "La Laura la conosco dall'estate dell'86Massimino Riva una sera arriva a casa mia a Riccione portando con sé queste tre ragazze molto carine ma completamente fuori di testa, con ...

Questa strategia alimentare promette benefici significativi ache sia eseguita in maniera ... l'ormone responsabile del controllo del glucosio nel. Questo può essere utile per le persone ...Urla nel silenzio , ci porta in una scena orribile in cui cinque persone sono costrette a seppellire il corpo del bambino per suggellare un oscurodi. Anni dopo, il direttore di una ...

Fiamme gialle e Scotte a Siena: Patto di Solidarietà per Donazioni di ... LA NAZIONE

Donazione sangue. Patto con la SoGeSi - Pontedera LA NAZIONE

Un viaggio nel mondo delle tradizioni attraverso l'opera dei pupi della famiglia Napoli, la cui bottega si trova a Catania, in via Reitano.La Guardia di Finanza di Siena sottoscrive un protocollo con l'AOU Senese e le associazioni di volontariato per promuovere la donazione di sangue. Un'iniziativa a sostegno della cittadinanza attiva e ...