Il patto di instabilità e decrescita

(Di domenica 24 settembre 2023) La definizione deldi stabilità e crescita (PSC) è un faticoso rito che si compie ogni anno a partire di fatto dal 1999, sui cui parametri venne declinata la partecipazione alla sperimentazione dell’euro; oggi più che mai mostra la distanza tra la Comunità Europea ed il mondo reale dei paesi a cui queldovrebbe essere applicato. La burocrazia europea continua ad essere lontana dal mondo reale e dai suoi problemi che mostra di non conoscere e finisce per peggiorarli. Unscollegato da un mondo cambiato Dal momento della sua istituzione ad oggi la realtà dei fatti è profondamente cambiata ed il nuovo secolo ci ha posto di fronte delle sfide che si pensava fossero solo la memoria del secolo precedente. Anni di guerre infinite sia sul campo bellico che su quello economico, finanziario e sociale hanno finito per stravolgere ...