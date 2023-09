Il paradiso in negativo | le due idee guida dell’ideologia woke

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 24 settembre 2023) Se è vero che le concezioni proprie(o politicamente corretta, o postmodernista che dir si voglia) rappresentano una sfida prima di tutto culturale alla civiltà occidentale, in quanto, come ho sostenuto nell’articolo del 4 settembre, basano la propria morale individuale e sociale sul principio della felicità personale anziché su quello della ragione (legata sia alla realtà trascendente che a quella materiale ed umana) che da secoli caratterizza la civiltà occidentale, è importante approfondire l’analisi di questo modo di pensare. Metodo nella follia Ma, qualcuno si chiederà, se la felicità personale, cioè soggettiva, è il principio cardine da cui derivare le regole del vivere sociale, che altro si può dire se non che la culturaporta al puro caos, e che essa, nonostante le buone intenzioni è simile ad una ...