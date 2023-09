Il Paradiso delle Signore | trame 25-29 settembre 2023 | Matilde gelosa

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 24 settembre 2023) Tra Vittorio Conti eFrigerio si riaccenderà l'attrazione al, come raccontano ledal 25 al 30. Intanto, Vito farà recapitare ai Puglisi una lavatrice, ma Maria apparirà infastidita, soprattutto quando Ciro telefonerà al contabile per ringraziarlo. Dal canto suo, Salvatore proverà ancora a riconquistare Elvira, ma la Venere rifiuterà un suo invito ad uscire da sola con lui. A quel punto, Alfredo organizzerà un'uscita di gruppo per far avvicinare i due giovani, mentresarà molto felice quando verrà a sapere che Vittorio sarà il testimonial della linea uomo sulMarket, come lei gli aveva consigliato di fare. In seguito, Diletta D'Ambrosio tornerà a Milano e si ...