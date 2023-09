Il Papa e la signora Donatella. Fenomenologia del popolo che saluta Napolitano

(Di domenica 24 settembre 2023) Cittadini e autorità alla camera ardente, tanto centrosinistra, poco centrodestra. Il Pontefice entra per la prima volta al Senato. "Qui per onorare il servizio che il Presidente ha reso all'Italia"

... cerca accoglienza, dice ilalla viglia della Giornata mondiale del Rifugiato. Il fanatismo dell'indifferenza Così ieri davanti alla basilica di Nostradella Guardia, santuario situato ...Una volta entrato,Francesco si è alzato per salutare i familiari, si è piegato per confortare la vedova, laClio, ed è poi entrato nella sala per pregare davanti al feretro, dove si è ...

Papa Francesco: «Attenti a non confondere bambini e cagnolini, una deriva che in Europa ci dice qualcosa di br ilmessaggero.it

Il Papa al clero di Marsiglia: siate un porto sicuro per i feriti della vita Vatican News - Italiano

Appena più avanti, una signora romana guarda dall’altro lato della strada ... un lungo applauso provenire dal marciapiede di fronte all’ingresso principale. È per il Papa che, a sorpresa, arriva a ...Come ogni domenica Papa Francesco ha terminato l'Angelus di mezzogiorno recitato dal suo studio nel Palazzo Apostolico, ha fatto ritorno a Santa Marta per qualche minuto, e poi con la ...