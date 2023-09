Il papà ed ex allenatore di Gian Marco Tamberi , vincitore della medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali di Budapest, è Marco Tamberi anche lui ...

"Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato". Lo ricordaFrancesco su X aggiungendo: "Lasciamoci toccare dalla storia di tanti nostri fratelli e sorelle in difficoltà, che hanno il diritto sia di emigrare sia di non emigrare, e non chiudiamoci nell'...Ho consigliato loro di restare lì, perché la situazione oggi è molto più, ma in molti non ... ma che ignorano il richiamo costante all'umanità che arriva daFrancesco. Tu, insieme a ...

Il Papa, difficile accogliere ma criterio non è nostro benessere Tiscali Notizie

Il Papa è tornato dalla Mongolia: "Viaggiare ora è difficile. In Vietnam Ci andrà Giovanni XXIV..." RaiNews

"Sono sotto gli occhi di tutti - sottolinea ancora il Pontefice - le difficoltà nell'accogliere, proteggere, promuovere e integrare persone non attese, però il criterio principale non può essere il ...Migrare dovrebbe essere una scelta libera. Si articola intorno a questa idea fondamentale il messaggio di Papa Francesco per i migranti ...