(Di domenica 24 settembre 2023) La proposta sulle nuove regole di bilancio presenta più di un pregio. Invece la Commissione è troppo timida su un'altra sfida: serve una maggiore capacità di spesa per investimenti con il ricorso al debito comune. Il modello Pnrr è la stella da seguire

Caivano , in corso un nuovo blitz interforze ad “alto impatto” . Impiegati 400 uomini e reparti specializzati È in corso , dalle prime luci dell`alba, ...

Sono stati finalmente pubblicati i nuovi patti parasociali relativi a Fininvest e sottoscritti dai cinque figli di Silvio Berlusconi. Per ora i ...

Sicuri che Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen domenica scorsa a Lampedusa abbiano parlato soltanto della questione migranti ? In realtà la ...

«L’obiettivo del 2 per cento dell’inflazione è di là da venire, ma che l’economia stia rallentando è un dato evidente: se era questo questo che ...

Sicuri che Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen domenica scorsa a Lampedusa abbiano parlato soltanto della questione migranti ? In realtà la ...

I racconti de Le Mille e una Notte sono lo sfondo su cui muove ilpercorso di ricerca ... Il progetto mette in discussione la forma spettacolo, decostruendo ilnarrativo e ricercando un'arte ...... per recuperare qualcheiscritto. Se qualcuno potrebbe pensare che un professionista della ... qualità bassa dei contenuti, disinformazione, non ci si può stupire che ildi fiducia con ...

Il nuovo Patto va bene. Meglio che Meloni si batta per gli eurobond ... L'HuffPost

Ungheria e Polonia bloccano il nuovo patto sui migranti: è l ... Il Riformista

Un importante passo avanti per lo sviluppo economico e territoriale è stato compiuto venerdì scorso al Comune di San Valentino Torio con la sottoscrizione dell'atto costitutivo del Distretto del Comme ...Il Fisco proporrà un reddito su cui pagare le imposte a chi fattura fino a 5 milioni. I dati degli Isa, per chi li presenta, saranno la base di calcolo. Il nodo dei premi per favorire l'adesione ...