Il Napoli pensa a Pavlovic del Salisburgo

(Di domenica 24 settembre 2023) Ilnon sta vivendo un momento facile in questo avvio di stagione. La squadra allenata da Rudi Garcia è stata contestata nelle ultime uscite per un gioco che è troppo lento e poco pericoloso. Ma ciò che sta facendo preoccupare un pò tutti è la fase difensiva. Con l’addio di Kim, ilha L'articolo

Il CT della Nigeria Peseiro ha rivelato che in estate Osimhen aveva pensato di dire addio al Napoli , salvo poi decidere di restare in azzurro e ...

Il futuro di Rudi Garcia è sempre più in bilico. Il mister rischierebbe seriamente la panchina nelle prossime giornate in caso di risultato ...

Il Napoli di Garcia analizzato dal Corriere del Mezzogiorno. Per il quotidiano non sono soltanto i numeri a preoccupare. In campo, infatti, si nota ...

Media inglese Dopo la sconfitta colall'esordio, il Frosinone ha inanellato 4 risultati ... Un dato assolutamente da sottolineare se siche con l'avvento dei 3 punti e l'aumento delle ...Il risultato resta inchiodato, ciCaiazzo ad impensierire Scolavino al 26'. I padroni di casa premono e al 35' Amoriello pesca Mosca, il destro del centravanti manca il bersaglio. Poco prima ...

Diretta Bologna-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Bologna-Napoli, Garcia vara il mini turnover Il titolarissimo può finire in panchina Spazio Napoli

Il Napoli non sta vivendo un momento facile in questo avvio di stagione. La squadra allenata da Rudi Garcia è stata contestata nelle ultime uscite per un gioco che è troppo lento e poco pericoloso. Ma ...Al Napoli piace Albert Gudmundsson. A scriverlo è l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tutttomercatoweb.com: "L’islandese è in Italia da gennaio 2022. Da allora è cresciuto ...