Il Napoli non sa più vincere | al Dall’Ara è 0-0 contro il Bologna

(Di domenica 24 settembre 2023) Osimhen colpisce un palo e sbaglia un rigore, al momento del cambio è una furia con Rudi Garcia. Terza partita consecutiva senza vittorie in campionato per il francese.solido difensivamente ma poco incisivo e pericoloso in fase offensiva

Il Napoli si ferma ancora in trasferta e lo fa contro il Bologna. Al Dall’Ara finisce 0-0 dopo una partita molto nervosa in casa azzurra, complice ...

Oppure la vittima teme diessere in grado di gestire le conseguenze di una denuncia al partner, ... Nelle grandi procure " Roma, Milano e" il Codice rosso è stato implementato in modo ...1 Bologna -0 - 0: Meret 6 : un solo intervento in una partita tranquilla per lui, quando al 75' dice di no ad un tentativo di Zirkzee. Di Lorenzo 6 :la solita spinta devastante ma comunque buona ...

Il Napoli non va: 0-0 a Bologna, Osimhen palo, rigore sbagliato e rabbia. Ora l'Inter è a +7 | Primapagina ... Calciomercato.com

Il Napoli non vince più: a Bologna finisce 0-0 Quotidiano Sportivo

Quella di Bologna è una partita a due facce per il Napoli. Gli azzurri si ritrovano tatticamente e ritrovano quantomeno uno spartito da 'suonare', rischiando pochissimo e ritrovando compattezza, ...Dubbi sul rigore assegnato al Napoli Non per Luca Marelli, talent arbitrale di DAZN. Ecco le sue parole. "Corretto assegnare il rigore al Napoli perché quello che si nota dalle immagini è che il ...