Il Napoli frena ancora | pareggio senza reti a Bologna | Garcia a -7 dall’Inter

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlpareggia 0-0 aoggi, nel match in calendario per la quinta giornata della Serie A 2023-2024. I campioni d’Italia colpiscono un palo con Osimhen che nella ripresa fallisce un calcio di rigore prima di essere sostituito. Ilsale a 8 punti ed è già staccato di 7 lunghezze, capolista a quota 15 a punteggio pieno. Ilsale a 6 punti.0-0(4-2-3-1) – Skorupski 6; Posch sv (10? De Silvestri 5.5), Beukema 5.5, Lucumí 6 (20? st Calafiori 5), Kristiansen 6; Aebischer 6, Freuler 6 (36? st El Azzouzi sv); Ndoye 6.5 (20? st Saelemaekers 5.5), Ferguson 6, Karlsson 5.5 (36? st Orsolini sv); Zirkzee 6. A disp.: Ravaglia, Gasperini, Moro, Bonifazi, Corazza, Lykogiannis, van ...

Dopo il tentativo all'Arabia Saudita rispedito al mittente, non c'è fretta nel Napoli per risolvere la situazione legata al rinnovo di contratto di ...

Olivera 6: il giallo preso ad inizio partita loun po', si limita al compitino in maniera ... Zielinski 6: è in diverse giocate delma non riesce a trovare l'assist o il gol vincente.

Dopo il pareggio per 0-0 a Bologna, il presidente del Napoli De Laurentiis ha incoraggiato la squadra: "Ripartiamo da qui, bravi tutti!".Continua la crisi del Napoli in campionato. I partenopei hanno infatti pareggiato per 0-0 nella sfida del Dall’Ara contro il Bologna al termine di una partita tirata e a tratti nervosa nella quale la ...