Il magico obiettivo di Michel Haddi

(Di domenica 24 settembre 2023) David Bowie e la nascita del suo grande amore per la top model Iman. I Red Hot Chili Peppers e quella foto iconica mentre crolla il Muro di Berlino. E poi Naomi Campbell, Kate Moss, Cameron Diaz e tanti altri. Il fotografo delle star racconta a Panorama aneddoti inediti e curiosi delle celeb che ha immortalato. E annuncia due mostre a Milano con i suoi scatti più famosi. Eccone alcuni, in anteprima. Mettere a fuoco gli occhi di David Bowie è stata una delle imprese più complicate della mia carriera. Avevano colori diversi, uno azzurro e l’altro tra il verde il marrone… Rimasi spiazzato e colpito dalla naturalezza con cui si calava nel personaggio che voleva essere davanti all’. Non era solo una rockstar, ma un camaleonte dell’arte» racconta a Panorama, fotografo, che da più di quarant’anni cattura con un approccio ...