Il governo ci ha messo i soldi | il generale Figliuolo silenzia le critiche della sinistra

(Di domenica 24 settembre 2023) Un lungo elenco di numeri per rispondere, in maniera indiretta, alle tantepiovute da, in particolare da Stefano Bonaccini, nei confronti delper la gestione dell'emergenza dopo l'alluvione in Emilia-Romagna. In un'intervista al quotidiano QN a parlare è Francesco Paolo, commissario per la ricostruzione: “Ilha disposto uno stanziamento iniziale di circa due miliardi e 620 milioni, di cui 1 miliardo e 28 milioni di euro per il 2023, oltre 750 milioni di euro per il 2024 e 841 milioni di euro per il 2025, a cui si sono aggiunti ulteriori 519 milioni con provvedimenti ad hoc. Per capire la complessità degli interventi, ricordo che l'alluvione ha costretto 23mila persone a lasciare la propria casa, colpendo un'area di circa 1.600 chilometri quadrati, con decine ...