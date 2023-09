Il gagliardetto dei Queen’s Park | i “Decani” di Scozia

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 24 settembre 2023) IldeiGlasgow periferia sud della città, 1867. Un gruppo di persone appartenenti alla Young Men’s Chatolic Association – YMCA, associazione che poi un gruppo musicale portò all’apice della notorietà negli anni Ottanta, fondano il primo club calcistico della. Oltre ad essere gli antesignani per eccellenza del calcio in, il club di Glasgow si fece promotore di importanti iniziative che vennero poi approvate dal Board che governava il calcio scozzese. Tra la proposte l’adozione della traversa sui pali della porta, i calci di punizione per punire azioni fallose degli avversari compresi i calci di rigore ed infine la pausa tra i due tempi di gioco. Pochi anni dopo la costituzione ilera così forte che 11 suoi giocatori indossarono la maglia ...