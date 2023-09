Il filo rosso-verde che in Germania finanzia gli sbarchi sulle nostre coste

(Di domenica 24 settembre 2023) Da Berlino 790mila euro a Sos Humanity. Nel 2022 un dispaccio della nostra ambasciata segnalava che il governo tedesco voleva sostenere il soccorso in mare. Ecco chi da Berlino aiuta le Ong

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona ...

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona ...

Questo- verde arriva fino ad oggi e porta a Annalena Baerbock, ministro degli Esteri della Germania. Alla pasionaria del governo Scholz si appellano le Ong contro i fermi delle loro navi ...È questo ildescritto dall'avvocato Fabio Repici che caratterizza la storia del podcast ''Gli Ammutati. Uccisi perché sapevano'' firmato dalla giornalista Michela Mancini e disponibile su ...

Il filo rosso-verde che in Germania finanzia gli sbarchi sulle nostre ... ilGiornale.it

CUORI LIBERI E MUSEO EGIZIO, UN SOLO FILO ROSSO, L ... Nuovo Giornale Nazionale

Dalla band musicale Opossum all’Associazione bambini emopatici, è questo il filo rosso che spingerà la serata in programma per il 7 ottobre, alle 21, all’auditorium Paccagnini di Castano Primo. Previs ...Una stagione teatrale importante e news sulla struttura che rendono ancora più interessanti le ‘comunicazioni’ sugli spettacoli. Il Teatro Civico può essere felice, così come i suoi fruitori. "Presto ...