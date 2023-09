Il feretro di Napolitano in Senato per l' ultimo saluto VIDEO

(Di domenica 24 settembre 2023) AGI - Ildel presidente emerito della Repubblica, Giorgio, è giunto questa mattina al, scortato dai corazzieri e accolto davanti a palazzo Madama dal picchetto d'onore. Ad accogliere la salma il presidente del, Ignazio La Russa. Con lui i figli di, Giulio e Giovanni, e i nipoti. Pochi minuti prima, a palazzo Madama era giunta la moglie dell'ex Capo dello Stato, Clio. Dopo aver accompagnato ilall'interno della sala Nassiriya, La Russa ha lasciato i familiari soli in raccoglimento. Alle 10 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ale ha reso omaggio alle spoglie mortali del presidente emerito. Accompagnato dalla figlia Laura, Mattarella si è intrattenuto per diversi minuti con i familiari di ...

La camera ardente, nella Sala Nassiriya di Palazzo Madama, ha aperto per le autorità alle 10, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Senato Ignazio La Russa.

