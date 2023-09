Il feretro di Giorgio Napolitano arriva al Senato per la camera ardente

(Di domenica 24 settembre 2023) Ildel presidente emerito della Repubblica,, èto aldove, presso la sala Nassirya, è stata allestita la. Ad accogliere il, davanti all'...

A ricevere il feretro il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha accolto i parenti giunti in Senato Scortato dai corazzieri in motocicletta è ...

La Camera ardente aperta alla presenza di Mattarella e di La Russa Il feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è a Palazzo Madama dove è stata allestita la camera ardente che durerà sino a lunedì pomeriggio. A scortare l'ex Capo di Stato, i corazzieri in motocicletta. ROMA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, in Senato, al feretro del presidente emerito Giorgio Napolitano. Ad accoglierlo, davanti all'ingresso di Palazzo Madama, il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e' arrivato a Palazzo Madama dove e' stata allestita la camera ardente che durera' sino a lunedi' pomeriggio. A scortare l'ex Capo ...Roma, 24 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in senato per rendere omaggio al feretro del presidente emerito Giorgio Napolitano, scomparso venerdì. In sala Nassirya anche l ...