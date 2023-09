Il famoso conduttore Flavio Insinna fa una dichiarazione scioccante | Senza figli | non si può vivere appieno la vita!

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 24 settembre 2023) Oggi Notizie Il ritorno dial piccolo schermo è imminente, ma c'è molto di più dietro le quinte. Scopriamo insieme le riflessioni personali dell'attore eitaliano, tra famiglia, pressione sociale e nuovi progetti. Il ritorno die il suo amore per la famigliasta per riaccendere i riflettori con un film per la televisione intitolato "La stoccata vincente", in onda domani su Rai1. L'attore eitaliano pare avere molti altri progetti in cantiere con la Rai, ma c'è un aspetto della sua vita che tiene particolarmente a cuore: la sua famiglia. In una recente intervista a Vanity Fair, ha sottolineato come la felicità del suo piccolo gruppo di persone care sia fondamentale per lui. Quando la ...