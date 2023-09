Il Collegio 8 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

(Di domenica 24 settembre 2023) Stasera, domenica 24 settembre 2023, alle ore 21 su Rai 2 va in onda lade Il8, la nuova edizione del reality che riporta un gruppo di ragazzi alla vita e alle atmosfere scolastiche dei decenni passati. Quest’anno la voce narrante sarà quella di Stefano De Martino, ballerino e conduttore che di per sé attira e incuriosisce gran parte degli spettatori, dopo ormai diverse esperienze televisive anche nella seconda rete del servizio pubblico. In precedenza, nell’edizione del 2022, la narrazione era stata affidata all’attore Nino Frassica.Il8 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il docu-reality va in onda la domenica sera alle ore 21 su Rai 2. Il ...

Il Collegio 8: quante puntate, durata e quando finisce il docu-reality in onda la domenica sera su Rai 2. Tutte le informazioni nel dettaglio ...Parte stasera, domenica 24 settembre 2023, la nuova edizione de Il Collegio. L’ottava stagione del docu-reality “scolastico” andrà in onda su Rai2, alle ore 21.00, per un totale di sei puntate, sino ...