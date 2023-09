Il Collegio 8 | il cast studenti della nuova edizione

Leggi su tpi

(Di domenica 24 settembre 2023) Quali sono glide Il8, il docu-reality in onda su Rai 2 dal 24 settembre 2023? Di seguito l’elenco (con breve presentazione) di tutti i ragazzi e ragazze che prenderanno parte al reality: Marta Battaglia (15 anni, Resuttano, Caltanissetta). Il suo obiettivo è migliorare se stessa ogni giorno. Parla tre lingue, nutre una grande passione per la matematica, ma è anche appassionata di danza. Marta crede fermamente nell’importanza dello studio e ha un rapporto speciale con i suoi insegnanti. Non sopporta gliche causano problemi a scuola. Alessia Berchicci (14 anni, Montesarchio, Benevento). Conosciuta come Klessa, è appassionata dei K-Drama, ha un look inconfondibile e un talento artistico innato. Ama cantare, rap in coreano, suonare il piano, disegnare e fare il cosplay. Il suo sogno è diventare giudice per ...