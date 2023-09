Il Collegio 8 al via | narrato da Stefano De Martino | ambientato nel 2001 | guest star Orefice | Gassmann | Todaro | Bastianich

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 24 settembre 2023) Al via la nuova edizione de Ilnelcon voce narrante diDi: torna la Petolicchio, masterclass di Leo, BarbaScura X, ecco i 23 alunni Come sarebbe vivere di nuovo nel? A rispondere a questa domanda sarà la nuova edizione de Il8 (o Il) al via su Rai2 da domenica 24 settembre alle 21.20. Il docu-reality, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, quest’anno porta, infatti, i protagonisti nel, l’anno più vicino ai giorni nostri da quando è iniziato il format. Le novità de Il8 Prima novità di questa stagione è la ...