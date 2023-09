Il cellulare diventa bollente? Perché accade e cosa fare per non danneggiarlo

(Di domenica 24 settembre 2023) Lo smartphonee c’è la possibilità diseriamente. Ma? Cerchiamo di capirlo insieme e vediamo come raffreddarlo velocemente.lo smartphoneDurante le giornate con temperature molto alte, vi sarà capitato più volte che lo smartphone si surriscaldasse velocemente. Le alte temperature però non possono essere considerate come l’unica causa del, ci sono anche dei casi in cui si potrebbe essere stati vittime di un virus o di un malfunzionamento del processore. Come abbiamo appena visto, i motivi di uno smartphone surriscaldato potrebbero essere tantissimi. Prima di agire e trovare una soluzione è necessario trovare la causa di questo ...

... possono avvalersi di un'apposita applicazione installata sul, che, attraverso specifici ... che supportando il software specifico,, in questo caso, un effettivo dispositivo medico. ...... primo autore della pubblicazione ha osservato che "la proteina, aggiunta alla coltura, ...fondamentale inserire nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) un indicatore specifico che ...

Cellulare alla guida, la multa diventa ancora più salata, servirà Tom's Hardware Italia

Nuovo Codice della strada: per chi usa il cellulare multe fino a 1.700 euro Corriere della Sera

di Dino Cofrancesco A parte i vecchi studi del compianto Antonio Verri, uno studioso che contribuì come pochi altri a far conoscere il pensiero di Isaiah Berlin in Italia, per avere un’idea precisa de ...Il Collegio 8 in tre parole: Stefano de Martino, le Torri Gemelle e una scuola completamente rinnovata. Il docu-reality di Raidue torna in tv con la sua ottava edizione da domenica 24 settembre in pri ...