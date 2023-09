(Di domenica 24 settembre 2023) AGI - La premier Giorgia Meloni si appresta a spegnere la prima 'candelina' a Palazzo Chigi e oggi FdI e ilsegnano sul calendario la ricorrenza della vittoria elettorale con il 44% dei voti. Un'occasione per i primi bilanci di quel "il cambio di rotta" messo al centro del programma, nel segno del dovere di compattezza della maggioranza, con uno sguardo nel presente già fisso alla partita della legge di bilancio che dopo l'approdo della Nadef in Cdm il 28, entrerà nel vivo. Certo, il rispetto dovuto all'apertura della Camera ardente per l'ultimo saluto di Paese e istituzioni a Giorgio Napolitano, ha imposto un netto cambio di programma rispetto alla kermesse prevista da Fratelli d'Italia, in collegamento da Roma con le piazze italiane per illustrare i risultati dell'esecutivo. Appuntamento che slitta di qualche giorno. Resta in programma per Forza Italia ...

Mancano solo 30 giorni al grande appuntamento promosso a Roma dalla società civile per far convergere le iniziative e le azioni dei movimenti ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE . 22.48 72% possesso palla per l’Italia, un ...

Il teatro come luogo per amare, riscoprirsi e innamorarsi liberando il sé femminile di ognuno. Prenderà il via il 25 settembre a Taranto , ...

... prima della pausa estiva, per discuteresalario minimo non ha portato ad alcun accordo. Una ...San Francesco - che ricorrono negli interventi di Giorgia Meloni sintetizza lo spirito per il...Meno facile ilNapoli, che se la dovrà prima vedere con l'Udinese al Maradona, per poi affrontare uno scatenato Lecce al ViaMare, il Real Madrid in Champions League e la Fiorentina, ...

Il cammino del centrodestra senza Berlusconi AGI - Agenzia Italia

Inizia nella «casa di Mamma» il cammino della Chiesa cremonese ... Diocesi di Cremona

Fratelli d'Italia rimanda per omaggio a Napolitano la kermesse per le celebrazioni della prima candelina. Forza Italia non conferma all'evento di Paestum, anche per celebrare il primo governo di ...Un corteo composto da adulti, adolescenti, cittadini e comunità parrocchiali si è messo in cammino per dire 'no' alla criminalità a Portici (Napoli). (ANSA) ...