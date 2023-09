Il cammino del centrodestra senza Berlusconi 

Leggi su agi

(Di domenica 24 settembre 2023) AGI - La premier Giorgia Meloni si appresta a spegnere la prima 'candelina' a Palazzo Chigi e oggi FdI e ilsegnano sul calendario la ricorrenza della vittoria elettorale con il 44% dei voti. Un'occasione per i primi bilanci di quel "il cambio di rotta" messo al centro del programma, nel segno del dovere di compattezza della maggioranza, con uno sguardo nel presente già fisso alla partita della legge di bilancio che dopo l'approdo della Nadef in Cdm il 28, entrerà nel vivo. Certo, il rispetto dovuto all'apertura della Camera ardente per l'ultimo saluto di Paese e istituzioni a Giorgio Napolitano, ha imposto un netto cambio di programma rispetto alla kermesse prevista da Fratelli d'Italia, in collegamento da Roma con le piazze italiane per illustrare i risultati dell'esecutivo. Appuntamento che slitta di qualche giorno. Resta in programma per Forza Italia ...