“Il calcio come esperienza religiosa” | Diego Novelli | le tre partite in un giorno e il racconto di un pallone che non c’è più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Trein unsolo. “E capirai” si dirà oggi, in tempi di pay per view, di tablet e di smartphone che se vuoi un bouquet con Premier League da un lato, Liga dall’altro e una partita del campionato delle Vanuatu dall’altro, giusto per gradire, basta un clic. E invece no, nel 1989 seguire trein unsolo, peraltro dal vivo (o quasi) era effettivamentesarebbe andare oggi dall’Old Trafford al Korman Stadium di Port Vila, Isole Vanuatu. Ma c’è chi l’ha fatto,Andrea, e l’ha scritto in un libro con l’unico titolo possibile per raccontarlo: “Il”. Già scrittore di thriller e di gialli,è passato da arsenico e ...