Il battello dei The Kolors rischia di affondare durante il concerto

(Di domenica 24 settembre 2023) 'Gli organizzatori - si legge sul sito di TgCom24 - hanno fatto subito evacuare la band e gli spettatori chiamando in soccorso un altro natante. Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute ma si ...

Attimi di panico sabato a Milano durante l’esibizione dei The Kolors su un Battello lungo i Navigli . Tutto stava procedendo come da scaletta quando, ...

Sui Navigli è stato Interrotto il concerto dei The Kolors . Il battello dove si è tenuto il live , infatti, ha rischia to di affondare L'articolo ...

Non è finito bene il concerto itinerante che i The Kolors stavano tenendo sui Navigli di Milano. Come riporta TgCom, la barca sulla quale erano Stash e i suoi ha rischiato di affondare, costringendo ...Infatti sui lati opposti della Darsena dove stava navigando la barca è partito un Dj set per un evento sportivo sovrapponendosi al concertoThe Kolors. E poi l'incidente al natante. Per fortuna ...

Battello sul Naviglio imbarca acqua e rischia di affondare MilanoToday.it

Milano, paura nella notte sui Navigli: un battello di NavigaMi urta un ostacolo sul fondale e rischia di affo… La Repubblica

Qualcuno sostiene che la calca degli ospiti presenti possa aver causato l’incidente durante il concerto dei The Kolors. Zanibelli, però, esclude questa ipotesi: “Dato che c’erano 35 persone e il ...Disavventura per Stash e il suo gruppo. Mentre stavano suonando su un battello che percorreva i Navigli hanno dovuto abbandonate il natante perché non stava più a galla ...