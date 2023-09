Ian Bremmer | Neanche con i missili Atacms Zelensky vincerà la guerra I negoziati sono già in corso

(Di domenica 24 settembre 2023) Per l'analista e presidente di Eurasia Group, in un'intervista a Repubblica, la chiave di volta potrebbe essere l'ingresso di Kiev nella Nato

New York Il presidente dell'Eurasia Groupha un'idea abbastanza precisa di dove va la guerra in Ucraina: "La controffensiva non raggiungerà tutti i suoi obiettivi , anche con l'invio dei missili a lunga gittata Atacms, e le ..."Le aziende tech dovranno essere parte della soluzione, responsabilizzate, messe in condizione di dover rendere conto alla società", ha dichiarato, fondatore di Eurasia Group, in un'...

Ian Bremmer: "Neanche con i missili Atacms Zelensky vincerà la ... L'HuffPost

L’IA stravolgerà la geopolitica come la conosciamo. Intervista a Ian ... Formiche.net

Per l'analista e presidente di Eurasia Group, in un'intervista a Repubblica, la chiave di volta potrebbe essere l'ingresso di Kiev nella Nato ...New York — Il presidente dell’Eurasia Group Ian Bremmer ha un’idea abbastanza precisa di dove va la guerra in Ucraina: «La controffensiva non raggiungerà tutti i suoi obiettivi, anche con l’invio dei ...