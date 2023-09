I prodotti senza etichetta piacciono di più

Leggi su panorama

(Di domenica 24 settembre 2023) Sono sempre più venduti i«private label», ossia con il marchio dei supermercati anziché con quello delle grandi aziende. Perché fanno risparmiare garantendo un’ottima qualità. E anche l’elettronica entra in questo mercato. Fino a pochi anni fa erano consideratidi serie B. Per un consumatore come quello italiano, corteggiato dalle griffe, acquistare un «private label», anche di un semplice detersivo, era considerata una scelta da portafoglio povero, un ripiego nei periodi di crisi. Una serie di pregiudizi ha sempre circondato questo mercato, che anziché brand «nobili» offre marchi privati riconosciuti e in grado di offrire un carrello della spesa vantaggioso. I private label sono infattiche le catene della grande distribuzione acquistano da fornitori o ...