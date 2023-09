“I nostri figli con disabilità lasciati soli a scuola Hanno diritto a un assistente | ma non ci sono fondi” E in classe vanno i genitori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Mauro, 11 anni, di Lecce, affetto da diparesi spastica dalla vita in giù, ha iniziato lama oltre ai professori, in, per ora e non si sa per quanto tempo, ci andrà anche la mamma perché l’ad personam non c’è. La sua storia non è eccezionale. Non è straordinaria. Nemmeno inusuale. È l’ordinarietà. Anche Killian, sei anni, di Pozzallo non ha ancora visto, da quando è entrato in, questa figura, ci racconta la mamma Dejanira Olga Agnello Modica. Così a Sezze, in provincia di Latina, dove Annalisa Savelli, referente Anffas, ci spiega che in unacidue figure di assistenti ad personam che devono fare quattro ore per dodici casi di cui due gravi. In Italia, nonostante l’articolo 13 comma tre della Legge 104/92, preveda, nel caso in cui la situazione ...