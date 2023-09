“I migranti? Tutto questo ci distruggerà” Parola di sindaco di sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 24 settembre 2023) “Lasciate che vi dica una cosa, newyorkesi: mai nella mia vita ho avuto un problema per il quale non vedessi alla fine una soluzione. Ma dinon vedo proprio la fine:problemaNew York. La città che conoscevamo stiamo per perderla”. Inizia così l’appello di Eric Adams,Democratico di New York. Dichiarazioni fortissime, in contrasto con la politica di accoglienza senza limiti predicata dallaamericana. “Ogni mese arrivano in città 10.000dail mondo” e, da quando il governatore repubblicano del Texas Greg Abbot, “ha iniziato a sfruttare la disperazione di migliaia di richiedenti asilo”, e a inviarli a New York, sono arrivate 110.000 persone. “Dobbiamo nutrirli, vestirli, dare loro una casa, istruire i bambini, ...