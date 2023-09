(Di domenica 24 settembre 2023) Curve, giornali (non solo di destra) e qualche piccolo leader non si fermano nemmeno davanti alla morte di un uomo a cui non si perdona la capacità di riconoscere i propri errori e dunque cambiare

Torino, 2 set. - (Adnkronos) - "Fagioli può diventare un buon regista, ma per ora Locatelli è il titolare: sta facendo bene e sono dispiaciuto per i ...

Davide Frattesi ha segnato una grande doppietta contro l’Ucraina, ma non dimentica i fischi per Gianluigi Donnarumma che giudica negativamente su ...

Le premesse di Milan - Veronastate avvilenti. Per cominciare il pomeriggio è iniziato con la ... Poi gli squallididurante il minuto di raccoglimento dedicato al presidente Napolitano e al ...... fatto sta che alla prima coi nuovi titolari non simangiati il campo, ma hanno trovato le ... La noia è una brutta abitudine, il brutto anche: idell'Olimpico ci dicono che non è un vizio ...

I fischi sono l'ultimo elogio per Napolitano (di G. Riotta) L'HuffPost

Cori durante il minuto di silenzio per Milan-Verona: monta l'indignazione sui social Corriere dello Sport

Dopo l'ottima prova in Champions League contro l'Atletico Madrid, la squadra di Sarri non riesce ad andare oltre l'1-1 contro il Monza: Gagliardini ha risposto a Immobile. Difficile questo inizio di ...I fischi che allo stadio di San Siro hanno sporcato il minuto ... prodromi dell’invasione di Putin in Ucraina 2022, sono errati, come quelli, analoghi, di Pietro Ingrao, rivale della sinistra Pci.